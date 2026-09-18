Mastantuono risponde al video postato da un'Onlyfanser colombiana: "Non credete a tutte queste sciocchezze"

Redazione VN
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Da qualche ora circola sui social il video di una Onlyfanser colombiana, a Firenze, che avrebbe pubblicato una presunta chat con il giovane talento della Fiorentina arrivato dal Real Madrid, Franco Mastantuono, che dal nulla la invitava al suo hotel la notte stessa.

Cosa è successo?

Nel video, lei attacca il calciatore, senza mai nominarlo, ma lasciando palesemente intendere che si tratti di lui, accusandolo di essere troppo pieno di sé e che, in quanto calciatore, crede di poter fare qualsiasi cosa. Il fantasista della Fiorentina ha risposto con un commento chiaro, che nega ogni accusa: “Non credete a tutte le sciocchezze per favore”.
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Mastantuono onlyfanser

Il video

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