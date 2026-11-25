“Chiedo scusa ai tifosi, la squadra andrà avanti”: il messaggio social di Franco Mastantuono dopo il momento no viola
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Attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram, Franco Mastantuono chiede scusa ai tifosi per il difficile momento che sta attraversando la Fiorentina:
Chiedo scusa ai tifosi fiorentini, questa squadra andrà avanti, siamo tutti più uniti che mai
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