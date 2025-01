“Ma come fate senza… pollice”. Il coro della Curva contro il Napoli

Ciò che sicuramente ieri, nella sfida del Franchi contro il Napoli, non è mai mancato è certamente l'apporto dei tifosi, sempre presenti a sostegno della squadra. Una delle piccole curiosità della sfida di ieri sera è uno dei cori intonato dalla Curva Ferrovia, in questo caso: "Ma come fate senza pollice, indice e mignolo". Chiaro riferimento alle moltitudini di casi avvenuti nel capoluogo campano di perdita di una delle dita a causa dei classici botti di Capodanno. Basti pensare, secondo quanto riporta Fanpage.it, che a Napoli e provincia, durante questo Capodanno, sono stati ben 37 i feriti. Qui di seguito il video: