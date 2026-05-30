Lezzerini sui social: “La vita non è una linea retta”. E i compagni lo celebrano

Dopo il prolungamento di contratto, il portiere viola Lezzerini affida a Instagram una profonda riflessione. E i compagni rispondono in massa

Redazione VN 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 16:26)

Fresco di un importantissimo rinnovo contrattuale che lo legherà ai colori viola fino al 2028, Luca Lezzerini ha voluto celebrare questo momento di stabilità e maturità con una profonda e toccante riflessione sul proprio profilo Instagram.

Il portiere ha condiviso una carrellata di scatti significativi, che lo ritraggono nei momenti più intensi sul campo insieme ai compagni di squadra, ma anche nella quotidianità più intima, circondato dagli amici e dagli affetti familiari più cari. A fare da cornice alle immagini, una bellissima didascalia sulla capacità di superare i momenti difficili:

"Life is not a straight line (La vita non è una linea retta. ndr). È una roller coaster fatta di alti, bassi e curve impreviste. E forse il bello è proprio questo: imparare a restare in piedi anche quando perdi l’equilibrio. Perché certe tempeste non arrivano per distruggerti, arrivano per insegnarti quanto sei resiliente."

Un messaggio forte, che racconta molto del percorso personale e professionale dell'estremo difensore, abile a superare ogni ostacolo a forza di lavoro e determinazione.

"Love you Lezusss!": l'abbraccio dello spogliatoio viola — Il post è diventato immediatamente virale, trasformandosi nel manifesto di uno spogliatoio unito e legatissimo all'uomo, prima ancora che al calciatore. Sotto al post, infatti, è scattata una vera e propria pioggia di commenti da parte dei suoi compagni di squadra (e non solo), a testimonianza della sua centralità nelle dinamiche del gruppo.

Spicca su tutti il legame profondo con Moise Kean, che ha commentato con un affettuoso "Love you lezusss", seguito dai cuori di Nicolò Fagioli e dal forte attestato di stima di Rolando Mandragora: "Pienamente d’accordo con te!". Non è mancato poi il commento ironico del giovanissimo compagno di reparto, Tommaso Martinelli, che ha scritto: "Che bella vita. Mi insegni?".

A completare la carrellata di affetto ci hanno pensato anche gli emoticon di Balbo, il richiamo di Kouadio ("Lezeruss") e l'omaggio del portierino della Primavera campione d'Italia, Leonardelli, che lo ha incoronato con un secco "Idolo". La Fiorentina blinda il suo portiere per altri due anni, forte di un legame che, dentro lo spogliatoio del Viola Park, sembra essere più solido che mai.