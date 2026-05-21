Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l’ex difensore del Parma Manuel Pascali ha parlato del rendimento di Rolando Mandragora nelle ultime stagioni, elogiandone personalità, continuità e capacità realizzativa.
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Pascali esalta Mandragora: “Tra i migliori in Italia. Con la Juve se l’è segnata”
“È uno di quei giocatori che partono quasi sempre in sordina, magari con qualcuno davanti nelle gerarchie, ma poi finiscono sempre per ritagliarsi spazio e dare un contributo importante, anche in zona gol”, ha spiegato Pascali.
L’ex difensore ha poi sottolineato soprattutto il carattere del centrocampista viola: “Dà l’idea di essere uno molto sanguigno, uno che sente particolarmente certe partite. I tre gol consecutivi segnati contro la Juventus? Probabilmente se li era segnati”.
Pascali ha infine evidenziato i numeri offensivi di Mandragora: “Ha segnato sette gol e, tra i centrocampisti italiani che riescono a essere così incisivi, non ce ne sono molti. Tonali gioca in Premier League e per me chi gioca in Inghilterra è fuori categoria, poi c’è Barella. Mandragora può tranquillamente stare subito dietro a loro. Mi piace molto anche per il suo temperamento”.
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