Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha parlato dell’ultima stagionale della ACF Fiorentina, soffermandosi sul futuro di Vanoli, sul ruolo di Fabio Paratici e sulla situazione legata a Moise Kean.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Vanoli ha salvato la Fiorentina, adesso tocca a Paratici”
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Bocci: “Vanoli ha salvato la Fiorentina, adesso tocca a Paratici”
Bocci a Radio Bruno: futuro di Vanoli, progetto viola e caso Kean. “I Commisso chiedano chiarezza a Paratici”.
Mi aspetto i fischi, una serata calda. Spero che insieme ai fischi per la squadra arrivi ance un applauso per Vanoli: l'ha presa in condizioni disperate e l'ha salvata. La partita in sé non ci dà motivi d'interesse; sono curioso dell'accoglienza che sarà riservata a Palladino. Quello che interessa avverrà già dalle 22:50 in poi, dalle parole di Vanoli potremo capire qualcosa sul futuro. A fine stagione mi aspetto che verrà spiegato cosa è successo in questa stagione e quale sarà il progetto della Fiorentina. Chi non vorrei e da chi ripartirei? Dodò, Solomon e Harrison. Poi ripartirei da De Gea, Parisi. Dire Fagioli sarebbe troppo facile, per questo come terzo nome dico Kean.
L'allenatore e le altre panchine—
Adesso tocca a Paratici. Se l’intenzione fosse stata quella di tenere Vanoli, probabilmente sarebbe già stato comunicato. Credo che Paratici non lo rinnoverà, anche se magari a malincuore. In base al nome del prossimo allenatore capiremo molte cose. Mi chiedo se partiranno per l’America con il dubbio Vanoli oppure se abbiano già scelto il nuovo tecnico senza comunicarlo. Il fatto che non sia ancora uscito un nome preciso mi fa pensare che non ci sia ancora una decisione definitiva. Ogni giorno che passa è una possibilità in meno per Vanoli di restare, anche se magari potrebbero confermarlo dopo la partita. Sarri per me va all'Atalanta e non al Napoli. Spalletti resterà alla Juve almeno che non sia lui a voler andare via, mentre Allegri è nel mirino del Napoli ma bisogna capire cosa fa col Milan.
Kean—
L’errore probabilmente è stato farlo giocare a Verona, ma è facile dirlo adesso. Capisco però sia la richiesta dell’allenatore sia quella di Gattuso con la Bosnia. Forse, se avesse riposato contro il Verona, la situazione sarebbe stata diversa. La prima cosa da capire è se Kean voglia davvero restare oppure andare via a tutti i costi. Bisognerà capire anche quale sarà la valutazione della Fiorentina, perché a 62 milioni credo sia difficile trovare qualcuno disposto a prenderlo.
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