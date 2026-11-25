Attraverso un post sui propri social network, il presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha voluto fare gli auguri al compianto babbo Rocco:

Buon 77° compleanno in Paradiso, Papà. È la prima volta che festeggiamo il tuo compleanno senza che tu sia qui con noi. Quando guardo questa foto, sorrido perché è il viso che vorrei poter vedere oggi. Darei qualsiasi cosa per stringerti tra le braccia e dirti: “Buon compleanno, Papà. Ti voglio bene. Penso alla vita che tu e Mamma avete costruito insieme e a quanto siamo fortunati io e Marisa ad essere i tuoi figli. Penso alle tue sorelle, mia zia Italia e zia Raffaelina, che ti hanno conosciuto come loro fratello molto prima che il mondo conoscesse il nome Rocco B. Commisso. Amo ascoltare i loro racconti su di te. Danno a me e a Marisa uno scorcio di chi eri prima ancora che potessimo chiamarti Papà. Oggi festeggio l’uomo che sapeva prendere in mano una fisarmonica e riempire una stanza di musica, che amava la sua famiglia e che ha fatto sentire tante persone parte di essa. Di tutto ciò che mi hai dato, Papà, ciò per cui sono più grato è aver potuto essere tuo figlio. Buon compleanno, Papà. Ti voglio bene