Inghilterra, Tuchel fa fuori Maguire: spunta il commento di un incredulo De Gea

Reazione social di David De Gea al clamoroso taglio di Maguire dai Mondiali: il portiere viola è incredulo

Redazione VN 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 17:30)

Arriva una clamorosa sorpresa dalla lista dei convocati dell'Inghilterra per i prossimi Mondiali del 2026. Il commissario tecnico Thomas Tuchel ha infatti deciso di escludere Harry Maguire, colonna della Nazionale dei Tre Leoni ed ex capitano del Manchester United. Una scelta che ha sollevato un polverone oltremanica, ma non solo.

C'è anche David De Gea tra gli illustri sbalorditi davanti alla decisione ufficiale del ct dell'Inghilterra. Non appena il centrale inglese ha affidato ai social la sua disperazione, De Gea, che con Maguire ha condiviso lo spogliatoio per anni ai tempi del Manchester United, ha voluto esprimere pubblicamente tutta la sua incredulità. Sotto al post del difensore è infatti spuntato il commento dell'estremo difensore viola con un eloquente e sorpreso: "What??????" (Cosa??????). Una reazione istintiva e virale che ha subito attirato l'attenzione dei tifosi e che testimonia quanto la scelta di Tuchel abbia lasciato a bocca aperta anche i colleghi illustri.

Il clamoroso taglio e lo sfogo di Maguire — La notizia, d'altronde, ha del clamoroso. Harry Maguire, colonna della Nazionale dei Tre Leoni ed ex capitano dei Red Devils, è stato tagliato fuori dall'elenco per la Coppa del Mondo. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha spinto il giocatore a uno sfogo durissimo sui propri canali ufficiali:

"Sono deluso e scioccato, pensavo di poter dare una mano dopo la stagione che ho fatto. Ero sicuro di poter svolgere un ruolo importante quest'estate per il mio paese dopo l'annata che ho avuto. Sono rimasto devastato da questa decisione. Non ho amato niente di più che indossare quella maglia e rappresentare il mio paese nel corso degli anni. Auguro a tutti i ragazzi il meglio per questa estate".

Un'esclusione eccellente che farà discutere a lungo, ma che a Firenze sponda viola ha trovato una sponda immediata nell'incredulità social del numero uno della Fiorentina.