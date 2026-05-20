CorSport: “De Gea resta a Firenze. Fissato l’incontro per definire il futuro”

La stagione di David De Gea , per buona parte del campionato, non è stata all’altezza della sua scintillante carriera. Nelle ultime settimane l’ex Atletico Madrid, però, si è riscattato, aiutando la squadra a raggiungere la salvezza aritmetica. Siano di riferimento le 9 parate totalizzate contro la Juventus, attraverso le quali lo spagnolo ha evitato quasi 1 gol effettivo: 0,66 il dato dell'xG prevented.

Il futuro

Da parte sua De Gea non ha alcun dubbio: il suo desiderio è di continuare a difendere i pali della Fiorentina, visto comunque il contratto valido fino a giugno 2028. Lo ha prolungato un anno fa, quando le parti avrebbero potuto rinnovare l’accordo di un anno raddoppiando l’ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni. Invece hanno optato per il prolungamento triennale e l’incremento dello stipendio fino a 3 milioni netti a stagione. Nella testa del classe 1990 non è cambiato nulla, la sua volontà è di continuare il percorso a Firenze, puntando al ritorno in Europa già il prossimo anno.