La stagione di David De Gea, per buona parte del campionato, non è stata all’altezza della sua scintillante carriera. Nelle ultime settimane l’ex Atletico Madrid, però, si è riscattato, aiutando la squadra a raggiungere la salvezza aritmetica. Siano di riferimento le 9 parate totalizzate contro la Juventus, attraverso le quali lo spagnolo ha evitato quasi 1 gol effettivo: 0,66 il dato dell'xG prevented.
Corriere dello Sport
CorSport: “De Gea resta a Firenze. Fissato l’incontro per definire il futuro”
Il futuro—
Da parte sua De Gea non ha alcun dubbio: il suo desiderio è di continuare a difendere i pali della Fiorentina, visto comunque il contratto valido fino a giugno 2028. Lo ha prolungato un anno fa, quando le parti avrebbero potuto rinnovare l’accordo di un anno raddoppiando l’ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni. Invece hanno optato per il prolungamento triennale e l’incremento dello stipendio fino a 3 milioni netti a stagione. Nella testa del classe 1990 non è cambiato nulla, la sua volontà è di continuare il percorso a Firenze, puntando al ritorno in Europa già il prossimo anno.
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Palla alla Fiorentina—
Da capire le reali intenzioni della dirigenza viola, che eccetto cambiamenti improvvisi gli garantirà la permanenza. In tutto ciò la Juventus resta spettatrice interessata, nel senso che se i bianconeri non dovessero riuscire a chiudere il colpo Alisson potrebbero insidiare la Fiorentina per De Gea. Nelle prossime settimane la società riparlerà col giocatore per chiarire definitivamente la sua posizione, puntando a costruire insieme un contesto virtuoso e diametralmente opposto a quello dell’ultima stagione. De Gea è il primo a volerlo fare, nel rispetto degli accordi stipulati col club dei Commisso.
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