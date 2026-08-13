Nonostante l'addio causa mercato, il club emiliano e l'attaccante argentino si sono lasciati benissimo
VIDEO VN - Mateo Pellegrino è arrivato a Sesto per le visite mediche
Il Parma saluta Mateo Pellegrino con un bel video condiviso sui propri canali social, in cui vengono mostrati i momenti più belli dell'esperienza in gialloblù dell'attaccante argentino: gol, giocate e tanto altro. "Per sempre gialloblù", scrive la società emiliana, un messaggio davvero apprezzato dal nuovo centravanti viola. Intervenuto anche tra i commenti al post: "Grazie Parma! Per sempre nel mio cuore". Adesso inizia un nuovo viaggio, e tante nuove sfide, per l'ex numero 9 parmense.
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