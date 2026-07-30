Messaggio social per l'ex Edoardo Bove: "Gioia immensa ricondividere il campo con la Fiorentina. Un lungo viaggio, ma è solo l'inizio"

Redazione VN
WhatsApp Image 2026-07-30 at 12.37.40

VIDEO VN - Kean torna in gruppo. Moise si allena insieme ai compagni

Attraverso un post sul suo profilo Instagram, l'ex viola Edoardo Bove ha voluto comunicare l'emozione di ritrovare gli ex compagni della Fiorentina:

Ricordi, emozioni, ma soprattutto l’immensa gioia di poter ricondividere il campo. Arrivare fin qui è stato un lungo viaggio, ma è solo l'inizio, continua a lavorare e a credere.
Edoardo Bove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti