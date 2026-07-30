Messaggio social per l'ex Edoardo Bove: "Gioia immensa ricondividere il campo con la Fiorentina. Un lungo viaggio, ma è solo l'inizio"
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Attraverso un post sul suo profilo Instagram, l'ex viola Edoardo Bove ha voluto comunicare l'emozione di ritrovare gli ex compagni della Fiorentina:
Ricordi, emozioni, ma soprattutto l’immensa gioia di poter ricondividere il campo. Arrivare fin qui è stato un lungo viaggio, ma è solo l'inizio, continua a lavorare e a credere.
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