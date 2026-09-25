De Laurentiis contro Cardinale: “Cose che non stanno né in cielo né in terra”

L'inizio di stagione con la Fiorentina ha consentito a Franco Mastantuono di tornare in nazionale. L'ex River dovrà raccogliere, assieme ai suoi compagni, l'eredità di Leo Messi. Intanto con l'Albiceleste, Mastantuono ha ritrovato altri due ex River, come Enzo Fernandez e Julian Alvarez. La foto assieme ai due giocatori del Manchester City