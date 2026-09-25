Mastantuono, Julian ed Enzo, una foto con tanto River. I nuovi big 3 dell'Argentina
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L'inizio di stagione con la Fiorentina ha consentito a Franco Mastantuono di tornare in nazionale. L'ex River dovrà raccogliere, assieme ai suoi compagni, l'eredità di Leo Messi. Intanto con l'Albiceleste, Mastantuono ha ritrovato altri due ex River, come Enzo Fernandez e Julian Alvarez. La foto assieme ai due giocatori del Manchester City
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