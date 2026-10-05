Il centrale è volato a Parigi per chiedere la mano della sua dolce metà

Redazione VN
Dottor Pengue, Professor Mariani e Ramon Cugat al I° Congresso Nazionale SME Firenze il 2-3 ottobre 2026 presso il Rocco B. Commisso Viola Park.

VIDEO - Dr. Pengue: "Molto orgoglioso di avere al Viola Park relatori da tutta Europa"

Grande notizia per Viery. Il centrale della Fiorentina si sposa e la fortunata sarà Isadora Toledo. La compagna del giocatore viola infatti, ha mostrato sui social la richiesta di matrimonio del giocatore fattale ai piedi della Torre Eiffel.

Una bellissima notizia per Viery, alla ricerca di continuità con la maglia della Fiorentina. Ecco il post:

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FIORENTINA VS FROSINONE

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