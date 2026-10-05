Grande notizia per Viery. Il centrale della Fiorentina si sposa e la fortunata sarà Isadora Toledo. La compagna del giocatore viola infatti, ha mostrato sui social la richiesta di matrimonio del giocatore fattale ai piedi della Torre Eiffel.

Una bellissima notizia per Viery, alla ricerca di continuità con la maglia della Fiorentina. Ecco il post:

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