Ecco il festeggiamento di Palladino sui social dopo la vittoria di ieri sulla Lazio
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Oggi, dopo la grande vittoria di ieri ottenuta sul campo della Lazio, Palladino ha "festeggiato", oltre che con il gruppo squadra, anche sui social. Con un messaggio "insieme", ha voluto ribadire la forza del gruppo viola, facendo presagire l'unione della squadra unita verso gli obiettivi. La vittoria di ieri ha dato sicuramente grande morale e adesso la Fiorentina non vorrà più fermarsi. Qui sotto il post del tecnico campano su Instagramhttps://www.instagram.com/p/DFVrIkrAD7Z/?img_index=1&igsh=amFqdXIwZDN4YXpk
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