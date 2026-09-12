Njie esulta sui social dopo la prima vittoria in campionato della Fiorentina

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

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Contro il Venezia arriva la prima vittoria in campionato della Fiorentina. L'attaccante Alieu Njie, partito titolare al Penzo, ha ritrovato il suo ex tecnico che l'ha lanciato ai tempi del Torino.

La sua esultanza dopo la vittoria sul proprio profilo Instagram:

3 punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!
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Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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