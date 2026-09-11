Paolo Vanoli ha avuto appena quattro giorni per provare a restituire anima, personalità e carattere alla Fiorentina. Nella delicata trasferta di Venezia, il tecnico dovrebbe affidarsi soprattutto alla “vecchia guardia”, schierando fino a sette giocatori già allenati nella passata stagione. Per inserire pienamente i nuovi acquisti servirà probabilmente attendere la sosta di ottobre.

La base tattica sarà il 4-3-3 utilizzato dalla squadra durante l’estate, mentre il 4-1-4-1 potrebbe diventare una variante a gara in corso. Vanoli vuole una Fiorentina aggressiva ma capace anche di gestire il pallone, con Fagioli al centro della manovra. Davanti a De Gea dovrebbero giocare Dodô, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas, mentre Ndour e Brescianini completeranno il centrocampo.

L’attacco sarà invece completamente nuovo: Mastantuono e Njie sono favoriti sulle fasce, con Beto in vantaggio su Pellegrino per il ruolo di centravanti. Buone notizie arrivano da Oulai, che ha recuperato rapidamente dal problema al retto femorale destro ed è stato convocato. Presente anche Atta, ancora condizionato da alcuni fastidi fisici: entrambi dovrebbero iniziare dalla panchina. Lo scrive la Nazione.