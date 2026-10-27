Il post di David De Gea a sostegno dell'ex compagno di squadra e amico Michael Carrick

Redazione VN
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Sono giorni difficili per l'allenatore del Manchester United, Michael Carrick. Il club si trova in una situazione di classifica non semplice, soprattutto dopo l'ultima partita persa per 3-0 contro Bournemouth. E la panchina del tecnico inizia a tremare.

C'è però chi continua a dargli fiducia, tra questi l'ex compagno di squadra David De Gea. Il portiere viola, sul proprio canale Instagram, ha pubblicato una foto che li raffigura assieme:

De Gea
De Gea

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