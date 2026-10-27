Il post di David De Gea a sostegno dell'ex compagno di squadra e amico Michael Carrick
VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa
Sono giorni difficili per l'allenatore del Manchester United, Michael Carrick. Il club si trova in una situazione di classifica non semplice, soprattutto dopo l'ultima partita persa per 3-0 contro Bournemouth. E la panchina del tecnico inizia a tremare.
C'è però chi continua a dargli fiducia, tra questi l'ex compagno di squadra David De Gea. Il portiere viola, sul proprio canale Instagram, ha pubblicato una foto che li raffigura assieme:
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