De Gea si esprime sulla questione Manchester City

Redazione VN
Brovarone Italia

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La Commissione Indipendente ha emesso il suo verdetto sul Manchester City, ritenendolo responsabile delle 115 violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. Nel procedimento sono emersi contratti considerati fittizi con sponsor, giocatori e allenatori, bilanci alterati per oltre un miliardo di euro in nove anni e ripetute violazioni delle norme finanziarie di UEFA e Premier League.

Resta ora da stabilire la sanzione. La Premier League ha fatto sapere che verrà decisa separatamente e che, per il momento, i dettagli restano riservati. Sono invece ormai pubblici i contenuti delle violazioni per cui il club è stato ritenuto responsabile.

De Gea, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia che apre a diverse interpretazioni, ma il riferimento potrebbe essere proprio a quanto sta accadendo alla sua ex società:

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ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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