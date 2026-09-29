De Gea si esprime sulla questione Manchester City
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
Resta ora da stabilire la sanzione. La Premier League ha fatto sapere che verrà decisa separatamente e che, per il momento, i dettagli restano riservati. Sono invece ormai pubblici i contenuti delle violazioni per cui il club è stato ritenuto responsabile.
De Gea, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia che apre a diverse interpretazioni, ma il riferimento potrebbe essere proprio a quanto sta accadendo alla sua ex società:
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