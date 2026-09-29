La Commissione Indipendente ha emesso il suo verdetto sul Manchester City, ritenendolo responsabile delle 115 violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. Nel procedimento sono emersi contratti considerati fittizi con sponsor, giocatori e allenatori, bilanci alterati per oltre un miliardo di euro in nove anni e ripetute violazioni delle norme finanziarie di UEFA e Premier League.

Resta ora da stabilire la sanzione. La Premier League ha fatto sapere che verrà decisa separatamente e che, per il momento, i dettagli restano riservati. Sono invece ormai pubblici i contenuti delle violazioni per cui il club è stato ritenuto responsabile.

De Gea, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia che apre a diverse interpretazioni, ma il riferimento potrebbe essere proprio a quanto sta accadendo alla sua ex società: