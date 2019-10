Derubricarlo semplicemente come “magic moment” sarebbe riduttivo per un giocatore che nella sua carriera ha vinto praticamente tutto (LEGGI il palmares), ma l’approccio di Franck Ribery alla Serie A è comunque balzato agli onori della cronaca. Dopo il premio come giocatore del mese, la Fiorentina ha voluto celebrare il francese con la sua versione simpsonizzata, pubblicata sui canali social ufficiali ACF.