Moise Kean festeggia la vittoria contro l'Inter su Instagram
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Moise Kean non si ferma più. Con le due reti contro l'Inter sale a quota 15 in campionato. Con un post su Instagram che lo ritrae con il premio player of the match, l'attaccante viola ha voluto esprimere la sua gioia per la vittoria. Le sue parole nella descrizione:
Mi sto riprendendo ciò che è mio, dormono sul mio nome da troppo tempo...🗣️
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