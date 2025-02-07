Moise Kean festeggia la vittoria contro l'Inter su Instagram

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI AL VIOLA PARK SI E' SVOLTA LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO ACQUISTO DELLA FIORENTINA NICCOLO' ZANIOLO

VIDEO VN - Zaniolo: "Volevo Firenze. Kean? E' mio fratello"

Moise Kean non si ferma più. Con le due reti contro l'Inter sale a quota 15 in campionato. Con un post su Instagram che lo ritrae con il premio player of the match, l'attaccante viola ha voluto esprimere la sua gioia per la vittoria. Le sue parole nella descrizione:

Mi sto riprendendo ciò che è mio, dormono sul mio nome da troppo tempo...🗣️

[gzn_embed_content src="instagram" url="

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Moise kean 🦍 (@moise_kean)

"]

moise kean

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti