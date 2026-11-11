Ottima la sua prestazione contro la Juventus

Redazione VN
SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27

Napoli, critica durissima per Lucca: "È il peggior attaccante mai visto"

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Alex Jiménez è il Player of the Month di ottobre 2026 della Fiorentina. Lo spagnolo è stato il più votato dai tifosi su InViola, la piattaforma del club.

A ottobre Jiménez è andato a segno contro il Napoli, nel pareggio per 1-1, e contro l’Inter, nella gara persa 2-1 dai viola.

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ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

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