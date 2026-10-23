La Fiorentina fatica tremendamente in classifica, e c'è chi nello spogliatoio viola cerca di ritrovare un po' di serenità anche staccando un po' la spina. È il caso di Marin Pongracic e Willy Gnonto, che ieri sera si sono concessi una serata insieme alla trattoria Tullio a Montebeni poco fuori Firenze.

I due viola, come testimoniato dallo scatto condiviso dal proprietario, hanno potuto gustare una bistecca fritta. E chissà che non possa essere di buon auspicio per domenica.

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