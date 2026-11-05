All'età di 41 anni compiuti a febbraio, Cristiano Ronaldo mette la parola fine al suo straordinario capitolo con la selezione lusitana. Un'avventura record da 146 reti in 234 apparizioni, conclusa dopo un periodo recente particolarmente turbolento segnato dal caso della fuga dal ritiro in Danimarca a seguito dell'esclusione dai titolari, vicenda che gli era costata 30 giorni di sospensione. Nonostante le ultime polemiche, l'annuncio del ritiro sancisce il congedo dal palcoscenico internazionale del più grande marcatore della storia del Portogallo.

Il messaggio di Pedro Goncalves: "Eterna gratitudine, Leggenda"

Tra i tanti compagni di squadra che hanno voluto rendere omaggio a CR7, l'attaccante della Fiorentina Pedro Goncalves ha dedicato una storia Instagram densa di emozione e riconoscenza per l'ex capitano della Nazionale:

Mi sento privilegiato ad aver condiviso lo stesso campo con te, Leggenda. I record, la tua dedizione e il modo in cui hai portato il nome del Portogallo in tutto il mondo rimarranno per sempre! Grazie per tutti i consigli e per avermi aiutato in un momento molto importante per me. Eterna gratitudine