Gol al Cagliari e applausi da Firenze: Dodò celebra la prestazione di Kouadio su Instagram ed evoca il paragone con Militao.
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Sugli scudi nel lunedì di Serie A c'è finito anche il ViP Eddy Kouadio, che ha aperto le marcature in Monza-Cagliari terminata 4-0. E dopo Juric, anche il compagno in viola Dodò ha voluto applaudirlo.
Il brasiliano ha condiviso sulle proprie Instagram Stories il gol segnato dal pratese con una didascalia che scomoda un paragone piuttosto impegnativo. "Militaooo", ha scritto l'ex Shakhtar.
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