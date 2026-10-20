Jovetic rivela: "Pochi mesi fa ero a un passo dal ritorno in Serie A"

Sugli scudi nel lunedì di Serie A c'è finito anche il ViP Eddy Kouadio, che ha aperto le marcature in Monza-Cagliari terminata 4-0. E dopo Juric, anche il compagno in viola Dodò ha voluto applaudirlo.

Il brasiliano ha condiviso sulle proprie Instagram Stories il gol segnato dal pratese con una didascalia che scomoda un paragone piuttosto impegnativo. "Militaooo", ha scritto l'ex Shakhtar.