Dodò torna a parlare sui social in questi giorni di sosta per le Nazionali e i lunghi allenamenti di Paolo Vanoli al Viola Park
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Il terzino brasiliano della Fiorentina, Dodò, in scadenza di contratto nel giugno 2027 e ormai finito ad essere la terza scelta nel ruolo di terzino destro dietro a Jimenez e Joao Mario, è tornato a farsi sentire sui social durante questi giorni di sosta dedicata alle Nazionali. Queste le parole pubblicate sul proprio profilo Instagram, insieme a delle immagino che lo ritraggono durante gli allenamenti al Viola Park tra campo e palestra:
Non esiste una formula magica; l’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro.
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