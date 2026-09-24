Il terzino brasiliano della Fiorentina, Dodò, in scadenza di contratto nel giugno 2027 e ormai finito ad essere la terza scelta nel ruolo di terzino destro dietro a Jimenez e Joao Mario, è tornato a farsi sentire sui social durante questi giorni di sosta dedicata alle Nazionali. Queste le parole pubblicate sul proprio profilo Instagram, insieme a delle immagino che lo ritraggono durante gli allenamenti al Viola Park tra campo e palestra:

Non esiste una formula magica; l’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro.