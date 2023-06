Da Duncan a Dodò e Terracciano, quanti messaggi social per Saponara

Tanti i messaggi d'affetto per l'ormai ex compagno di squadra

Quest'oggi, attraverso una lettere sul proprio profilo Instagram, Riccardo Saponara ha annunciato l'addio alla Fiorentina (LEGGI). Pronta la reazione dei suoi ormai ex compagni di squadra che, sempre affidandosi ai social, hanno postato un messaggio d'affetto per Ricky. Da Duncan che scrive: "Buona fortuna e grazie di essere stato mio amico" a Dodò: "Grazie fratello mio, è stato un onore essere con te", fino a Terracciano: "E' stato un onore enorme, maestro". Sono davvero tanti i messaggi di ringraziamento, segno che Saponara in questi anni era riuscito ad entrare nel cuore dello spogliatoio gigliato.