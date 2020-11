Dopo la notizia uscita in mattinata sul ricovero a Careggi causa Covid (LEGGI), ci ha pensato Carlo Conti in persona a tranquillizzare tutti. Queste le sue parole nel post pubblicato su Instagram: “Tranquilli !!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid !!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri !!! Torno prestoooo !”.