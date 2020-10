Monti, la paura ed il ricovero per il Covid: “Non sto bene, è come un film dell’orrore”

Dopo giorni di paura e riflessione, il comico, speaker radiofonico e grande tifoso viola Gianfranco Monti ha scelto di raccontare attraverso i social il ricovero in ospedale a causa del contagio da Covid. Queste le sue parole:

Cari amici dopo giorni ho deciso di mettervi al corrente di quello che mi e successo e che sto vivendo. Credo che ve lo meritiate per tutto l’affetto e l’amore che mi regalate sempre. Il minimo che posso fare e contraccambiare con la verità. Ho preso il Covid e anche bello pesante, con la polmonite ed ha deciso di rompere tanto tanto i coglioni. E ce la fa, ma io la combatto. Sono in ospedale da una settimana non sto molto bene. Cercherò di essere più chiaro possibile per soddisfare le curiosità tanto noi uomini siamo fatti così. Eviterò foto non molto belle ma vi dico che qua dentro è come si vede in tv, si “gli angeli” bardati in ogni punto, ragazzi giovani fantastici che si sbattono per combattere una malattia subdola, di merda. Come l’ho preso? E che ne so!! Sempre attento, sempre. Mascherina, non assembramenti, tutte le precauzioni. Poi una mattina ti svegli con un pochino di febbre ed inizia la roulette russa, sì perché di questo si tratta. Accendi la tv e non immagini mai che possa succedere a te, e invece…non è così. Sto dalle 14 alle 16 ore attaccato ad una maschera chiusa con l’ossigeno dentro fisso. Con la testa che lavora, pensa, si svuota, piango, molto spesso, ma non va bene perché non fa figo ma più altro non fa morale e impedisce il tirare fuori le palle, e quello è fondamentale. Qua va via tutta la tua privacy, non esiste PIÙ, cerco di usare padelle usa e getta per evitare la vergogna di farsi lavare da ragazzine tanto giovani. È uno sforzo sovrumano, credetemi, ma che faccio con immensa fatica ma da me. Insomma potrei andare più pesante ancora ma non è questo che voglio. Il messaggio è: state attenti state attenti state attenti. Basta tutte quello stronzate il del Covid non esiste, è un’influenza, tutti a fare i medici. Fanculo!! Si legge qualsiasi maialata ognuno si sente il portatore del verbo, e si ascolta anche di peggio. Amici vi prego credetemi, non ci sono solo i calciatori eroi che dicono: covid è venuto da Slatan? Ora sono cazzi tuoi!! Sei morto!! Ma ci sono anche quelli che come me dicono: Covid è venuto da Gianfranco? Ecco mi gira il cazzo perché non sono Slatan e sto di merda. Di merda vera ed è lunga. Qua l’unica cosa che ti dicono è che ci vuole tempo, tempo, tempo e tanta pazienza. Ragazzi ve lo giuro è durissima, non pensavo. Sto vivendo un film dell’orrore. È tanto tanto dura. È una roba inimmaginabile amici credetemi. Non fate cazzate!! Qui dentro è inimmaginabile. Vi chiedo scusa subito se non potrò risponde a tutti, siete tanti e la mia fiacca anche nello scrivere è tantissima ma leggerò tutto ve lo giuro. Però energia positiva mi va bene mandate mandate mandate . Vi abbraccio forte spero a prestissimo. Vi voglio bene, dico sul serio non è per dire