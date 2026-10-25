Il messaggio social del Presidente viola, Giuseppe Commisso. arrivato pochi minuti dopo il triplice fischio della gara di San Siro
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Pochi minuti dopo il triplice fischio della sfida di San Siro, il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha affidato ai propri canali social un messaggio profondamente toccante e personale, dedicato al cinquantunesimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Catherine e Rocco:
Oggi ricordiamo con tutto l'amore quello che sarebbe stato il 51° anniversario di matrimonio dei miei meravigliosi genitori, Catherine e Rocco! Mamma e papà, l'amore che avete condiviso, la splendida vita che avete costruito insieme e la famiglia che avete creato saranno per sempre una delle nostre più grandi benedizioni. Papà, non passa giorno in cui io non ti pensi e non ti sia vicino con il cuore. Vorrei più di ogni altra cosa che fossi ancora qui a festeggiare questo giorno speciale con la mamma. Il tuo amore, la tua forza e i meravigliosi ricordi che abbiamo condiviso rimarranno per sempre nel mio cuore. Buon 51° anniversario, mamma e papà! Anche se papà ci guarda da Lassù, l'amore che avete condiviso non svanirà mai. Vi amo con tutto il cuore, oggi e sempre!
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