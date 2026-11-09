La dura critica dell'ex attaccante oggi opinionista all'attuale tecnico del Napoli, che secondo lui potrebbe presto riabbracciare Paratici

Redazione VN
Pausini Conti Masini

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Così Antonio Cassano su Massimiliano Allegri nel suo ultimo intervento a Viva El Futbol insieme a Lele Adani e Nicola Ventola:

Sta continuando a fare disastri ma nessuno dice niente, nessuno lo caccia. Dice cose senza logica e non gestisce la sua squadra, è uno scandalo vedere tutti quei punti di differenza tra Lazio e Napoli e pensare ai due monte ingaggi. Allegri ha fatto il suo tempo e questo almeno da 7-8 anni, non vince più. Ma tranquilli, ci sarà qualcun altro che dopo il flop di Napoli gli darà un'altra chance e scommetto che quel qualcuno sarà Fabio Paratici. Fidatevi, succederà sicuro. Non si sono lasciati benissimo ma lo porterà alla Fiorentina, quei due, tanto, cascano sempre in piedi.
ACF Fiorentina v AC Milan - Serie A

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