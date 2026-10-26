Stefano Borghi analizza Inter-Fiorentina: dalla rimonta nerazzurra alle difficoltà della squadra viola, sempre più in crisi in classifica.
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Stefano Borghi ha analizzato sul proprio canale YouTube l'ultima giornata di Serie A, soffermandosi anche sulla sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina. Le sue parole:
Fiorentina, la classifica si fa preoccupante
Per la Fiorentina, dalle parole di Vanoli emerge soprattutto il rammarico, ma la squadra continua a mostrare difficoltà nel trovare un'identità precisa e una continuità di rendimento. Anche in questa stagione, la situazione in classifica sta iniziando ad assumere contorni drammatici.
Inter, un'altra vittoria in rimonta
L'Inter ha dovuto vivere una domenica folle, nel solco della propria tradizione, per conquistare un'altra vittoria. La partita ha offerto diversi spunti: i nerazzurri avevano costruito il proprio gioco, creando numerose occasioni, e De Gea si è reso protagonista di grandi interventi. Il gol di Jimenez è una prodezza, anche se Provedel si è fatto trovare un po' impreparato.
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