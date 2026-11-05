Un segnale di vicinanza e un'occasione per fare il punto sulla prima avventura europea di Viery. Gli agenti Márcio Cordeiro, Fabio Donato e Vinícius Prates si sono recati nel capoluogo toscano per trascorrere del tempo con il centrale brasiliano e analizzare l'impatto avuto dal classe 2005 con il calcio italiano. A testimoniare la visita è stato il messaggio condiviso via social dall’agenzia Famasport:

Un incontro speciale con la nostra stella! Mercoledì siamo stati in Italia per fare visita a Viery: un titolare della Fiorentina che sta mostrando grandi cose in questo suo inizio di avventura nel calcio europeo. Sempre un orgoglio, Viery!

Non è da escludere che nei prossimi giorni l'entourage del brasiliano possa incrociare la dirigenza viola per fare un primo bilancio dell'inserimento del centrale ex Gremio e per sondare eventuali altre opzioni di mercato sull'asse Italia-Brasile.

Da intuizione estiva a risorsa preziosa per Vanoli

Primo squillo di Paratici nel mercato estivo per una cifra che potrebbe toccare i 17 milioni al raggiungimento di alcuni bonus, Viery si sta rivelando una pedina fondamentale per la retroguardia gigliata. Sfruttando con personalità gli infortuni simultanei di Ranieri e Pongracic, il classe 2005 si è preso la scena da centrale titolare nelle sfide contro Atalanta e Sassuolo. Con 10 presenze già messe a referto tra Serie A e Coppa Italia dimostrando una discreta duttilità impiegabile anche da terzino sinistro, l'ex Gremio sta scalando rapidamente le gerarchie del reparto difensivo di Paolo Vanoli.

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