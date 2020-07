Anche Ilaria Mauro saluta le Women’s: “Grazie Firenze, orgogliosa del percorso”

Da Instagram arriva il saluto di Ilaria Mauro alla Fiorentina Women’s, l’attaccante si congeda con un lungo e toccante post ringraziando dirigenza e tifosi:

4 anni di Viola.

Di vittorie. Di sconfitte. Di sorrisi e di lacrime. Una città che ha dimostrato cosa significa tifare e sostenere la propria squadra. Un club dove ho vinto il mio primo scudetto e tanti altri trofei e dove mi sono tolta molte soddisfazioni. Vorrei ringraziare il Presidente Commisso e Giò Barone, tutto lo staff dirigenziale , tecnico e sanitario. Ringrazio le mie ragazze perché in questi 4 anni abbiamo dato tutto per questa maglia, per questa città e per questi colori.

Ringrazio di cuore i nostri tifosi , perché ci hanno fatto sentire sempre il loro calore e il loro supporto anche nei momenti più difficili. Sono orgogliosa e felice di aver toccato quota 100 presenze con questa maglia e di aver lottato sempre fino alla fine.

Grazie Fiorentina per questi 4 anni