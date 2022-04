Zazzaroni: “Napoli al 60%, brava la Fiorentina ad approfittarne“

L'opinione di Zazzaroni

Il direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni nel corso di Punto Nuovo Sport esprimendosi cosi sulla partita di ieri Napoli fiorentina : “Il Napoli ha giocato al 60%. Quando arriva a quel momento lì, la Fiorentina sta bene ma ogni volta che scendeva ti faceva soffrire“ . Scudetto discorso aperto secondo il direttore con l' Inter grande favorita, grazie anche alle ritrovate ottime prestazioni di Barella e a un Verona non in grandi condizioni.

Nico Gonzalez giocatore forte. Biraghi è il più grande crossatore del campionato. Spalletti? Luoghi comuni che non sappia vincere. Sui cambi, però, non ha inciso ieri: Elmas lo avrei messo prima, soprattutto quando vedi Zielinski in quelle condizioni. Lozano non è mai davvero entrato.“