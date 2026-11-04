Gara di ritorno del round 2 di UEFA Youth League
VIDEO - I migliori marcatori U21 in Serie A dal 2000 a oggi: quanto ex viola!
La Fiorentina Primavera di Andreazzoli parte dal 5 a 0 dell'andata. Basterà gestire il tutto per passare il turno. Per seguire la gara, che non sarà trasmessa via video, ecco il nostro LIVE qua su Violanews.com.
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|Septemviri Sofia-Fiorentina
|2° turno Youth League
|Mercoledì 4 novembre, 11.30
|Stadion Septemvri
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