Gara di ritorno del round 2 di UEFA Youth League

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

VIDEO - I migliori marcatori U21 in Serie A dal 2000 a oggi: quanto ex viola!

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La Fiorentina Primavera di Andreazzoli parte dal 5 a 0 dell'andata. Basterà gestire il tutto per passare il turno. Per seguire la gara, che non sarà trasmessa via video, ecco il nostro LIVE qua su Violanews.com.

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Septemviri Sofia-Fiorentina 2° turno Youth League
Mercoledì 4 novembre, 11.30 Stadion Septemvri
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Dove vederla Primavera 2026 27 Andreazzoli

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