L'attaccante della Fiorentina sta convincendo sempre di più
VIDEO - "Ignorante di m****a". In Perù il tecnico è una furia in sala stampa
La Svezia annuncerà a breve i convocati per le sfide di Nations League contro Bosnia-Erzegovina e Polonia. Nella lista dovrebbe esserci anche Alieu Njie, attaccante della Fiorentina.
A sostenerne la candidatura è Jiloan Hamad, ex calciatore svedese e opinionista di TV4:
«Mi piace, penso che abbia fatto bene alla Fiorentina. È un ottimo giocatore. Ho fiducia in lui. Ha le qualità che potrebbero portarlo a giocare nei migliori club dei cinque principali campionati europei»
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