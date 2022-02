Violitudine, il podcast: Rui Costa il vero erede di Antognoni

La 15ª puntata di violitudine a come protagonista Manuel Rui Costa il vero erede di Giancarlo Antognoni in cabina di regia.

La puntata numero 14 di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews ha come protagonista Manuel Rui Costa il regista portoghese che ha raccolto dopo qualche anno l'eredità di Antognoni . Un racconto, quello di Cecchi, oggi più di sempre tutto da ascoltare.