Valcareggi: “La Fiorentina deve comprare un portiere. Biraghi va cambiato”

Furio Valcareggi , protagonista della finale Under 16, con suo nipote, ha detto la sua al Pentasport:

"Mio nipote parte dalla Settignanese. Sta facendo bene, è sempre titolare, sempre preciso nelle chiusure. Per me è stata una bella soddisfazione. In quella squadra, c'è un fenomeno Diego Pisani, che già crossa meglio di Biraghi (ride n.d.r). Di giovani forti potenzialmente ce ne sono tanti, che poi si perdono."