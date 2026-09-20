Le parole del giornalsita, Ubaldo Scanagatta, sulla partita pareggiata dalla Fiorentina contro il Napoli al Franchi
VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli
Il giornalista Ubaldo Scanagatta, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della prestazione della Fiorentina contro il Napoli. Le sue parole:
Pareggio positivo, bene Dragusin e De Gea, ma Atta è ancora un mistero. Mi preoccupa un po' la condizione fisica perché nel secondo tempo molti giocatori viola erano con i crampi. Vanoli ha vinto una partita importante col Venezia e il pareggio con il Napoli mi è piaciuto. Nel primo tempo non mi è piaciuto Vanoli per come è stata gestita la questione Politano, perché i problemi arrivavano tutti da lì. Poi Valdepenas nella ripresa è entrato bene.
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