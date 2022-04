Qui Napoli: Osimhen in gruppo, sempre più probabile la sua presenza domenica

Buone notizie per Spalletti: l'attaccante nigeriano, oggi, ha svolto l'intera seduta di allenamento assieme al resto del gruppo

Victor Osimhen lavora in gruppo e molto probabilmente farà parte del gruppo azzurro a disposizione di Spalletti per Napoli-Fiorentina. Con il passare delle ore aumentano le possibilità di vedere domenica in campo al Maradona l'attaccante nigeriano. Durante la seduta di allenamento odierna - si legge nel report ufficiale diramato dal Napoli - Osimhen ha lavorato sempre insieme al resto della squadra.

Gli esami svolti ieri da Osimhen avevano escluso lesioni, ma era fondamentale il test sul campo di oggi per capire se il risentimento muscolare aveva lasciato qualche strascico. Questa la nota pubblicata dalla società azzurra: "Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo".