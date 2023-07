Polizia a casa di Al-Khelaifi. Il patron del PSG indagato per tortura

Notizia abbastanza clamorosa che arriva dalla Francia e rilanciata da gazzetta.it. La polizia transalpina ha infatti fatto irruzione nella casa di Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, nell'ambito di un'indagine per detenzione illegittima e tortura. A gennaio, infatti, tal "Tayeb Benabderrahmane ha sporto denuncia affermando di essere stato arrestato nel gennaio 2020 in Qatar, dove si era trasferito qualche mese prima per lavorare come lobbista. Benabderrahmane ha detto di essere stato trattenuto per sei mesi e interrogato dalla polizia locale, in particolare sui documenti che ritenevano essere in suo possesso e che avrebbero potuto rivelarsi compromettenti per Al-Khelaifi, cittadino del Qatar. Messo agli arresti domiciliari, l'uomo afferma di essere stato finalmente autorizzato a lasciare il Qatar nel novembre 2020 dopo aver firmato un accordo di non divulgazione sui documenti."