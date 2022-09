Più di mille tifosi a Bologna: la spinta giusta per tornare a vincere

Più di mille i tifosi viola attesi al Dall'Ara per la partita contro il Bologna: vogliono dare la spinta per tornare alla vittoria

Ci sarà anche una grande cornice di pubblico per il derby dell'Appennino che coinvolgerà Bologna e Fiorentina. La squadra viola potrà contare su una bella spinta da parte dei suoi tifosi, pronti ad accorrere in massa sulle tribune del Dall'Ara.

Saranno circa 1.500 i sostenitori gigliati attesi in Emilia, che proveranno a dare quel qualcosa in più ai ragazzi di Italiano per farli tornare alla vittoria esterna che manca da cinque mesi. Dopo 154 giorni di attesa - tanti sono - si spera di tornare ad esultare al Dall'Ara. Anche perché ad oggi lontano da casa è arrivato solo il punto di Empoli e lo 0-0 di Conference con il Twente.