Si è svolto oggi, presso il Centro VAR di Lissone, il meeting tra la Lega Calcio Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri e le 20 società del massimo campionato. L’incontro, al quale hanno partecipato allenatori e dirigenti, è servito per illustrare le linee tecniche che saranno seguite per tutta la stagione sportiva. A parlare durante l'incontro, tra gli altri, è stato lo stesso Daniele Orsato, che ha illustrato la linea tecnica per la stagione sportiva appena iniziata.

"L’obiettivo è quello di favorire il gioco del calcio e non fischiare i minimi contatti. Una linea che manterremo uguale fino al termine del campionato", ha sottolineato il responsabile della CAN confermando la condotta adottata a partire da questa stagione. Per spiegarla in maniera chiara ed esaustiva ad allenatori e dirigenti presenti in sala, sono stati proiettati numerosi filmati divisi per casistica (contatti/falli, spinte/trattenute, falli di mano, controllo APP, gravi falli di giuoco, condotte violente, dogso, fuorigioco). Due in particolari gli errori arbitrali ammessi da Orsato, in Torino-Milan della prima giornata e in Juventus-Atalanta dell'ultimo turno.