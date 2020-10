Iachini: “Volevamo fare un regalo al presidente. Spero che la vittoria ci dia fiducia”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 contro l’Udinese:

“Castrovilli? Da lui volevo più incisività, abbiamo lavorato su quest’aspetto. Sta raccogliendo i frutti. Deve essere determinato quando arriva in area di rigore. Dobbiamo restare coi piedi per terra.

Ringrazio la squadra, ci teneva a fare un bel regalo al presidente che ha festeggiato l’anniversario di matrimonio.

Callejon? Deve raggiungere la miglior condizione. A volte ha giocato bene dialogando con Vlahovic e Bonaventura, altre volte poteva fare meglio, lo dobbiamo far crescere.

Martinez Quarta? E’ entrato con la testa giusta. Dispiace per German, speriamo di recuperarlo presto. E’ stato un avvio di stagione difficile per lui, Callejon, Ribery e Borja Valero. Sono giocatori importanti per la crescita del gruppo.

Sono convinto la squadra possa fare bene e ritagliarsi lo spazio giusto in classifica.

Paura dopo il 3-2? Io no. Avevo visto tensione nei volti dei ragazzi, ci tenevano a vincere. Per uscire da certi momenti serve il pathos. La partita di oggi ha confermato che andiamo sempre in gol. Dobbiamo ritrovare sicurezza. Dopo il 2-1 ho visto i ragazzi un po’ tesi, li ho spronati per cercare il terzo gol e l’hanno fatto, peccato per la rete subita nel finale, dobbiamo stare attenti ai dettagli.

Qualche gol subìto di troppo? Stiamo cambiando tanto e diversi giocatori sono andati con le rispettive nazionali. Stiamo lavorando per affinare i meccanismi difensivi. Contro Inter, Sampdoria e Spezia avremmo potuto segnare di più e a volte gli avversari ti castigano”.

Giuseppe Iachini ha poi aggiunto a Sky Sport:

“Nelle ultime partite abbiamo avuto le occasioni per chiudere la gara, poi gli avversari ci hanno raggiunti. Abbiamo iniziato bene, è normale che ci sia un po’ di tensione dopo aver subìto gol. E’ stata una partita difficile, per questo ringrazio i ragazzi. Nel pre erano tesi, non devono esserlo perché il calcio è divertimento. Spero che questa vittoria ci dia fiducia”.