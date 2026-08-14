Fabio Grosso sarà l'ottavo allenatore ad esordire sulla panchina della Fiorentina negli ultimi 11 anni

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Di seguito le gare d'esordio dei singoli allenatori gigliati avvenute negli ultimi 10 anni ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27

Sousa 23/08/15 - Serie A Fiorentina-Milan 2-0
Pioli 20/08/17 - Serie A Inter-Fiorentina 3-0
Iachini 06/01/20 - Serie A Bologna-Fiorentina 1-1
Italiano 13/08/21 - Coppa Italia Fiorentina-Cosenza 4-0
Palladino 14/08/24 - Serie A Parma-Fiorentina 1-1
Galloppa 06/11/25 - ECL Mainz-Fiorentina 2-1
Vanoli 09/11/25 - Serie A Genoa-Fiorentina 2-2
Grosso 14/08/26 - Coppa Italia Fiorentina-Benevento -
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