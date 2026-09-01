Le parole di Giuseppe Rossi sul Centenario della Fiorentina e i consigli per i nuovi giocatori arrivati a Firenze
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L'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, ha parlato a Sky Sport direttamente dal Viola Park per la cena di Gala tra le Legends viola. Queste le sue parole:
Un onore essere qui per il Centenario della Fiorentina. Non vedo l'ora sia domani, sono in forma (ride, ndr). Essere qui con tutti questi campioni è un onore, non vedo l'ora di festeggiare.
Sulla squadra attuale
Serve pazienza e tanto lavoro. I ragazzi, sinsieme al mister, stanno facendo proprio quello. Ai tifosi dico di aver pazienza, perché i giocatori sono quasi tutti nuovi, così come l'allenatore. Spero che i ragazzi rispettino questa maglia che pesa tanto. E' un gruppo per bene, che vuole far felice i tifosi.
Sul consiglio per la "nuova" Fiorentina
Serve il lavoro insieme, tra tutti i compagni, durante la settimana. Non solo la domenica. E' durante la settimana che nasce la squadra vera, quindi serve lavorare duro lì.
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