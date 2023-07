De Laurentiis attacca il CONI: “Malagò si faccia da parte”. Cos’è successo

Al veleno

La colpa, secondo De Laurentiis, sarebbe da attribuire alla legge Bossi-Fini, ma prima ancora alle istituzioni sportive italiane: "Perché peschiamo meno dal Sudamerica? Per la legge Bossi-Fini, quella sugli extracomunitari. Tra l'altro l'Inghilterra prima faceva parte dell'Europa e ora non più. Bisognerebbe farlo presente alla Lega, quindi a Malagò e Gravina. Siamo l'unico Paese che può portare soltanto due extracomunitari. Sarebbe bello avere un dialogo insieme a voi e dovrebbe essere molto interessante. Il CONI ha la possibilità di avere X per gli sport e gli extracomunitari. Andrebbe chiesto a Malagò di farsi da parte, visto che il calcio finanzia tutto lo sport italiano. Quindi prendiamoci qualche giocatore in più, rispettando ancora la Legge Bossi-Fini. Poi le leggi non si cambiano mai. C'è una sovrapposizione che rallenta tutto il meccanismo. I club non possono seguire il proprio percorso, perché troppe cose ti impediscono di fare impresa".