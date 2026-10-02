L'effetto Fiorentina sta avendo effetto su Franco Mastantuono che si è ripreso anche la Nazionale. Dopo aver mostrato le qualità con la maglia viola, il ct Scaloni l'ha chiamato per vestire quella dell'Argentina, concedendogli quaranta minuti contro la Bolivia al posto di Nico Paz.

Lo stesso Mastantuono si è reso conto di ciò e per questo ha ringraziato la Fiorentina: "Mi sento molto bene, da quando mi sono trasferito in Italia e mi sto godendo l’esperienza. Ho cambiato un po’ la mia vita. Alla Fiorentina mi lasciano molta libertà di gioco e la cosa mi piace".

Con Grosso le cose non sono andate bene: sostituito al quarto d’ora della ripresa all’Olimpico contro la Roma, sostituito addirittura all’intervallo contro il Torino al Franchi. Ma con Vanoli la musica è cambiata, a partire dalla tripletta contro il Venezia. Lo scrive il Corriere dello Sport.