Gaetano Castrovilli ripercorre la sua esperienza alla Fiorentina
La seconda parte dell'intervista di Gaetano Castrovilli a La Nazione. Le sue parole sull'esperienza alla Fiorentina:
Di Firenze mi è rimasto un sentimento che non riesco a descrivere. Qui ho incontrato mia moglie ed è nato mio figlio. La Fiorentina mi ha fatto crescere come giocatore e uomo. Non sarei mai andato via: non fu una questione di soldi, come disse qualcuno, sarei rimasto tutta la vita qui.
Cosa pensa di questa nuova Fiorentina?
A me piace Fagioli. Adoro i giocatori che vedono il gioco e tengono la testa alta. Un altro che mi piace è Atta: non ha iniziato bene però ha qualità. Poi c'è Mastantuono, un ragazzo che ha una classe immensa. La Fiorentina non è partita bene. Spero torni dove merita.
Magari con lei in viola...
In città tanti mi dicono: 'Dai, torna!'. Rispondo: 'Magari!'. Firenze ormai è casa mia, io e Rachele (la moglie, ndr) abbiamo scelto di vivere qui. Per cui nella vita non si sa mai.
Che eredità vorrebbe lasciare a suo figlio?
Umiltà, sincerità e determinazione. Vorrei crescesse spensierato, come quando giocavamo per strada. Nelle scuole calcio c'è troppa tattica: per me servono solo fantasia e divertimento.
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