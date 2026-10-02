La seconda parte dell'intervista di Gaetano Castrovilli a La Nazione. Le sue parole sull'esperienza alla Fiorentina:

A me piace Fagioli. Adoro i giocatori che vedono il gioco e tengono la testa alta. Un altro che mi piace è Atta: non ha iniziato bene però ha qualità. Poi c'è Mastantuono, un ragazzo che ha una classe immensa. La Fiorentina non è partita bene. Spero torni dove merita.