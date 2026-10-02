Con l'addio di Messi alla Nazionale in molti si chiedono chi sarà il suo erede. Il ct Scaloni ha messo nella lista Nico Paz e Prestianni, ma Mastantuono ha già fatto vedere di cosa è capace. Proprio il tecnico dell'Albiceleste ha frenato l'entusiasmo: "A volte sembra che Franco sia un veterano ma il suo è un talento che va curato e protetto".

D'altronde la sua giovane carriera è sempre stata sotto i riflessioni e le pressioni: il più giovane a indossare la 10 dell’Argentina, il trasferimento record al Real Madrid a nemmeno 18 anni. E poi ancora. L’arrivo in Italia e, alla quarta presenza, la tripletta di Venezia.

L’accordo tra Real Madrid e Fiorentina prevede un prestito di una sola stagione, ma al termine del periodo le due società potrebbero valutare un nuovo accordo per prolungare la permanenza di Mastantuono. Molto dipenderà dal futuro dei viola, dalla volontà del club spagnolo e da quella del giocatore, che a Firenze sembra aver trovato l’ambiente ideale per es primersi con serenità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.